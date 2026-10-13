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«Извините, мы не правы. Кстати, с вас штраф». Оруджев — о спринт-квалификации Ф-1

«Извините, мы не правы. Кстати, с вас штраф». Оруджев — о спринт-квалификации Ф-1
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ошибку ФИА в спринт-квалификации Гран-при Сингапура. Эта ошибка, признанная ФИА человеческой, привела к тому, что режим обгона (Overtake Mode) не был доступен после периода красных флагов во время первого сегмента.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Пилоты и команды играют по правилам федерации. Когда что-то неправильно делает пилот, штраф получает он или команда. ФИА же себя не штрафует за свои ошибки. Так что да, накосячили, но это мы, нам можно — едем дальше. Так было всегда, и это надо принять. Как иногда в футболе есть неправильное решение, а результат матча не изменить. Не переигрывать же матч. Да, извините, мы не правы. Кстати, с вас штраф € 2 тыс. за 82км/ч на въезде в пит-лейн!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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