«Извините, мы не правы. Кстати, с вас штраф». Оруджев — о спринт-квалификации Ф-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ошибку ФИА в спринт-квалификации Гран-при Сингапура. Эта ошибка, признанная ФИА человеческой, привела к тому, что режим обгона (Overtake Mode) не был доступен после периода красных флагов во время первого сегмента.

«Пилоты и команды играют по правилам федерации. Когда что-то неправильно делает пилот, штраф получает он или команда. ФИА же себя не штрафует за свои ошибки. Так что да, накосячили, но это мы, нам можно — едем дальше. Так было всегда, и это надо принять. Как иногда в футболе есть неправильное решение, а результат матча не изменить. Не переигрывать же матч. Да, извините, мы не правы. Кстати, с вас штраф € 2 тыс. за 82км/ч на въезде в пит-лейн!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».