Оруджев ответил, имел ли Норрис право атаковать Пиастри в спринте Ф-1 в Сингапуре

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал аварию с участием гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последнем круге спринта Гран-при Сингапура.

«Сразу цитата Сенны приходит на ум. Ну а почему нет! Да, рискованно. В итоге риск не оправдался, но если бы Оскар оставил чуть больше места, была бы красивая борьба.

Сама авария — вина Норриса или Пиастри?

Как по мне, гоночный инцидент. Пиастри оставил место совсем на грани. У Ландо провезло «морду», то есть со скоростью он переборщил. Если и выбирать, это точно не вина Оскара. Скорее Ландо, но я бы склонился к гоночному инциденту», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».