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Оруджев ответил, имел ли Норрис право атаковать Пиастри в спринте Ф-1 в Сингапуре

Оруджев ответил, имел ли Норрис право атаковать Пиастри в спринте Ф-1 в Сингапуре
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал аварию с участием гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последнем круге спринта Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Сразу цитата Сенны приходит на ум. Ну а почему нет! Да, рискованно. В итоге риск не оправдался, но если бы Оскар оставил чуть больше места, была бы красивая борьба.

Сама авария — вина Норриса или Пиастри?

Как по мне, гоночный инцидент. Пиастри оставил место совсем на грани. У Ландо провезло «морду», то есть со скоростью он переборщил. Если и выбирать, это точно не вина Оскара. Скорее Ландо, но я бы склонился к гоночному инциденту», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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