Президент ФИА бен Сулайем подтвердил возвращение двигателей V8 в сезоне-2030

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем подтвердил возвращение двигателей V8 в Формулу-1 в 2030 году.

«Что замечательно в 2030 году, так это то, что мы работаем вместе, и внедрение нового V8 состоится в 2030 году. Таким образом, Руанда получит этот двигатель для своего самого первого Гран-при. Каковы цели этого двигателя? Как гонщику первое, что нам нужно, — это лёгкие машины. Они будут примерно на 80 килограммов легче. Возможно, мне ещё не следует говорить это прессе, но это решено. Затем вторая цель — гарантировать экономическую жизнеспособность. Таким образом, произойдёт сокращение как минимум на 50% затрат на исследования и разработки и затрат, связанных с двигателем. В-третьих, речь о болельщиках. Речь о звучании, а не о шуме.

Полагаю, речь не идёт о вопросе зрелости, который заставил бы нас ждать 2031 года, со всем, что тогда возвращается к ФИА. Нет, у меня есть поддержка FOM. У меня есть поддержка производителей, так что этот двигатель будет внедрён в 2030 году, следовательно, будет в Руанде. Я убеждён, что он будет запущен», — приводит слова бен Сулайема Nexten-Auto.