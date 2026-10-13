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«Каким-то образом сдрейфил». Култхард — о борьбе Леклера с Ферстаппеном на ГП Сингапура

«Каким-то образом сдрейфил». Култхард — о борьбе Леклера с Ферстаппеном на ГП Сингапура
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о борьбе 28-летнего гонщика Формулы-1 из Монако Шарля Леклера, выступающего за команду «Феррари», с 29-летним нидерландцем и четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на старте Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Ферстаппен начинал гонку с поула, а Леклер — вторым. Шарль предпринял попытку обгона в первом повороте, но Макс сохранил лидерство.

«Мы с Джолионом [Палмером] посмотрели друг на друга и думали: «Как Ферстаппен позицию удержал?» Леклер, вероятно, думал то же самое — он проделал всю тяжёлую работу на старте, но каким-то образом сдрейфил», — приводит слова Култхарда портал GPblog.