Вольф заявил, что на ГП США оба пилота «Мерседеса» будут на обновлённых машинах

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что на Гран-при США и Джордж Расселл, и Андреа Кими Антонелли будут выступать на обновлённых машинах. В Сингапуре обновления использовал только Расселл.

«Когда мы готовились к уикенду, приняли крайне необычное, или, скажем, необычное для нашего бизнеса передовых технологий решение — иметь две разные машины. Потому что мы чувствовали, что нам нужно ускорить процесс, это было хорошо. И, оглядываясь на уикенд, я думаю, эта обновлённая конфигурация требует совершенно другой философии настроек, чем предыдущая, именно это мы сейчас изучаем.

Была ли это лёгкая машина? Я не думаю. Есть ли у неё производительность, на которую мы надеялись, что принесёт обновление? Полагаю, пока нет, но это был шаг в правильном направлении. В Остине мы увидим, сможем ли продолжить закреплять это и есть ли у неё больше производительности, потому что это имеет решающее значение для направления разработки на следующий год.

Поэтому последнее, что остаётся — вероятно, установить на обе машины обновления в Остине, и оба гонщика считают, что это должно оказать положительный эффект и принести пользу. С точки зрения обучения на следующий год это правильное направление для нас, но я говорю это до того, как соберутся «умные группы», чтобы посмотреть, действительно ли это то направление, в котором мы хотим двигаться», — приводит слова Вольфа RacingNews365.