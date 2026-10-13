ФИА запретит элемент, который помог «Ред Булл» вернуть темп — Autoracer

Международная автомобильная федерация (ФИА) в регламенте Формулы-1 2027 года запретит элемент, который помог команде «Ред Булл» вернуть темп после обновлений сезона-2026, об этом сообщили в итальянском издании Autoracer.

Технический эксперт из Италии Розарио Джульяна в колонке написал, что речь идёт о Floor Body Stay (или просто floor stay, распорка/подпорка днища) — это металлический металлический стержень-растяжка (подпорка), которая соединяет внешнюю заднюю кромку днища болида с основной частью кузова (шасси). Её задача — ограничить гибкость днища, защищая от деформаций.

Распорка днища сейчас сливается с боковым понтоном «Ред Булл» Фото: Anni Graf — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

В обновлённой статье C3.5.14 регламента, радиус скругления в месте пересечения Floor Body Stay с любой частью кузова не должен превышать 5 мм. Теперь нужную геометрию команды будут создавать преимущественно формой самого кузова. Поэтому «Ред Булл» придётся переработать свои понтоны.