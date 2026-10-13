Чемпион WRC Рованперя ведёт переговоры с «Тойотой» о возвращении в ралли

26-летний финский гонщик и двукратный чемпион WRC Калле Рованперя ведёт переговоры с «Тойотой» для возвращения в раллийные гонки, об этом сообщил руководитель команды Яри-Матти Латвала.

«Он теперь проявил интерес к ралли. Думаю, Рованперя понял, что гоночная сторона, путь в Формулу-1, — это слишком большая гора, чтобы взобраться на неё. Конечно, есть разные серии, в которых Калле мог бы участвовать, но теперь Рованперя заинтересован в ралли. Мы ведём с ним некоторые обсуждения, но нам нужно понять, какова идея. Готов ли он проехать полный чемпионат и так далее? Так что да, мы начали некоторые обсуждения».

У нас отличный состав гонщиков, но мы должны помнить, что он также стал чемпионом мира с «Тойотой». И, конечно, он важный гонщик, так что мы не хотели бы его терять», — приводит слова Латвалы DirtFish.