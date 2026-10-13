«Поставили турбину, которая хуже, чем при ADUO 1». Журналист — о проблемах «Хонды»

Испанский журналист Карлос Микель рассказал о новых проблемах команды Формулы-1 «Астон Мартин», которые появились после модификации двигателя «Хонды» ADUO 2.

«Если самая серьёзная проблема не в том, что на 17-й гонке они даже не стали лучше, то самое серьёзное — они поставили турбину, которая работает хуже, чем модификация после ADUO 1. Нынешняя турбина имеет большие задержки и хуже ведёт себя в медленных поворотах, потому что мощность приходит позже, чем у предшественницы. Либо они переманивают людей из команд, у которых уже есть хорошие двигатели, либо решения нет.

Всё из-за с японской эндогамии — не потому, что я что-то имею против японцев, а потому что есть люди, которые нашли эти лазейки. Это же старше, чем телевизор: в гонках нанимать парней, которые знают трюки, и чтобы они тебе их рассказывали. Вот что им нужно делать. Уже говорят, что «Феррари» охотится за инженерами «Мерседеса». Ну а я не слышу, чтобы «Хонда» охотилась за каким-либо инженером, откуда бы то ни было. Это проблема», — приводит слова Микеля аккаунт Nachez в социальной сети Х.