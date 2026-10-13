В «Макларене» заявили о фундаментальной проблеме машины 2026 года

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о фундаментальной проблеме болида 2026 года.

«Не ожидаю, что обновления, которые мы ставим на машину, улучшат эту характеристику. Думаю, нам нужно что-то более фундаментальное, чем просто добавление прижимной силы к машине, как это происходит в ближайших гонках. Без фундаментального изменения какого-то дальнейшего аспекта, который мы прорабатываем в долгосрочной перспективе и в лучшем случае, я бы сказал, с MCL41 на 2027 год.

Машина просто на острие ножа в каждом повороте. Ты должен вести её с точностью до определённого процента, ты должен заставлять машину во всех смыслах. Не можешь позволить машине делать какую-либо работу. Не можешь просто позволить передней части делать работу или задней части делать работу. Ты должен заставлять переднюю часть; должен заставлять заднюю. Ты должен вести её так, что это требует столько концентрации и столько способностей. Это просто на полную и ментально истощает, потому что так тяжело приходится за рулём.

Это просто слишком сложно, и это делает невозможным собрать круги в квалификации, что как раз показывает, насколько хорошо мы справлялись, когда брали поулы и тому подобное, насколько вознаграждающим это было. Сейчас мы недостаточно быстры, это просто слишком сложно, и ты не можешь сделать ничего волшебного, потому что ты просто недостаточно быстр. Ты должен заставлять машину, и ты не можешь позволить машине делать какую-либо работу, потому что она не делает её сама. И это совсем не то, что хочешь от машины.

Тот факт, что машине требуется довольно много усилий, чтобы выдавать время на круге, и она требует уровня интенсивности в действиях за рулём, который намного выше, чем в прошлом году, — это то, что потребовало времени, чтобы гонщики поняли. И это также одна из причин, по которой Оскар на каком-то этапе почти потерял часть своей конкурентоспособности по сравнению с Ландо. И мы здесь обсуждали: что происходит с Оскаром? И я всегда говорил, что это технический вопрос. Оскару просто нужно было понять, как заставить машину делать некоторые вещи, и в некотором роде отказаться от того, что быстрая езда не обязательно означает чистую езду, если это имеет смысл.

Что было отличительной чертой Оскара, когда мы видели его быстрым в прошлом. Он был… Он был чистым, был действительно хорош с данными — было видно, что Пиастри очень быстр. С этой машиной всё это вместе, похоже, происходит не очень часто,