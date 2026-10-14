Ферстаппен — о развитии болида «Ред Булл»: все новинки сработали

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о темпе болида 2026 года.

«Самое важное — смотреть на то, где мы были в начале сезона и где мы сейчас. Все обновления, которые были внедрены на машину с тех пор, а также проблемы, которые у нас были с определёнными частями нашей машины, — нам удалось всё это решить. Это очень важно в преддверии следующего года. Когда видишь, что у некоторых команд всё ещё есть сомнения относительно определённых аспектов их новых обновлений, а у нас всё работает — это настоящий плюс.

Придаёт ли это уверенность на новый сезон? Никогда не знаешь полностью. Всегда очень сложно говорить это о вещах, которые ты разрабатываешь сейчас, которые никогда на самом деле не существовали в реальной жизни — только на чертежах. Но всё, что мы внедрили на машину в этом году, сработало. Это очень позитивно, надеюсь, мы сможем использовать это на следующий год.

Конечно, в следующем году в нашем распоряжении также будет новая аэродинамическая труба. Это отдельный вопрос, но, естественно, мы надеемся, что она будет работать должным образом и тоже поможет нам. Те ранние проблемы, возможно, отчасти были связаны с шириной и длиной машины. Конечно, сейчас у нас другие машины, но самое важное — что в следующем году мы сможем использовать новую аэродинамическую трубу», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.