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«У нас нет необходимых инструментов». Сайнс — об «Уильямсе» в 2026-м

«У нас нет необходимых инструментов». Сайнс — об «Уильямсе» в 2026-м
Комментарии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс высказался о машине «Уильямса» после Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Безусловно, после такого хорошего старта я пошёл на большой риск, чтобы попытаться набрать очки сегодня. Это был наш единственный шанс, зная, что мы хороши на стартах, что стартовали с чистой стороны и что могли добиться хорошего сцепления. Мне пришлось пойти на большой риск на первом круге, хотя с машиной этого года я довольно сильно страдаю на первых кругах из-за её непредсказуемости. Но на этот раз всё прошло хорошо, и мне удалось попасть в очки. Честно говоря, когда я оказался там, я подумал, что мы действительно можем набрать очки.

У нас были некоторые проблемы с батареей в первые пять кругов, которые стоили мне двух позиций в борьбе с «Хаасом». Затем начали подтягиваться [Джордж] Расселл и [Исак] Хаджар, и набрать очки стало очень сложно. Обидно, потому что темп у нас тоже был не особо высокий. Мы довольно сильно страдали. Думаю, это примерно то, о чём мы вам рассказывали перед внедрением обновления. Мы знали, что доведение машины до минимального веса поставит нас в лучшую позицию для борьбы з