15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас оценил прогресс «Кадиллака» после ГП Сингапура, где отстал на три круга

Боттас оценил прогресс «Кадиллака» после ГП Сингапура, где отстал на три круга
Комментарии

Финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас («Кадиллак») подвёл итоги Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Мне пришлось делать лифт-энд-кост уже на втором круге. В итоге всё стабилизировалось, и какое-то время мне не нужно было это делать, а затем это вернулось. Был ли это тест обновления тормозов? Мы финишировали обеими машинами. Это требовало управления, но я предполагаю, что большинству команд пришлось делать что-то подобное. Думаю, наша проблема почти решена. У нас должно быть всё хорошо до конца года, очевидно, конструкция следующего года должна быть совсем другой.

Мой слабый темп? Совсем никакого темпа в первом отрезке. Примерно та же история на протяжении всей гонки. Я получал всю обратную связь от команды, типа, где я потенциально мог попытаться выиграть время на круге. Я пробовал всё, что мог. Если мне не хватает темпа на входе или в середине поворота, то я могу это сделать, но тогда я теряю на выходе или в какой-то другой фазе поворота. Так что да, немного странно.

Мы знаем, что в США будет ещё одна трудная гонка, но надеюсь, лучше, ч