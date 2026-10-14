Боттас оценил прогресс «Кадиллака» после ГП Сингапура, где отстал на три круга

Финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас («Кадиллак») подвёл итоги Гран-при Сингапура.

«Мне пришлось делать лифт-энд-кост уже на втором круге. В итоге всё стабилизировалось, и какое-то время мне не нужно было это делать, а затем это вернулось. Был ли это тест обновления тормозов? Мы финишировали обеими машинами. Это требовало управления, но я предполагаю, что большинству команд пришлось делать что-то подобное. Думаю, наша проблема почти решена. У нас должно быть всё хорошо до конца года, очевидно, конструкция следующего года должна быть совсем другой.

Мой слабый темп? Совсем никакого темпа в первом отрезке. Примерно та же история на протяжении всей гонки. Я получал всю обратную связь от команды, типа, где я потенциально мог попытаться выиграть время на круге. Я пробовал всё, что мог. Если мне не хватает темпа на входе или в середине поворота, то я могу это сделать, но тогда я теряю на выходе или в какой-то другой фазе поворота. Так что да, немного странно.

Мы знаем, что в США будет ещё одна трудная гонка, но надеюсь, лучше, ч