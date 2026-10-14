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UOL: Бортолето испытывает проблемы с двигателем как минимум с Гран-при Испании

UOL: Бортолето испытывает проблемы с двигателем как минимум с Гран-при Испании
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Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето испытывает проблемы с двигателем как минимум с Гран-при Испании и должен получить новую силовую установку к следующему этапу в США 25 октября. Об этом сообщает испанское издание UOL.

По данным источника, это помогает объяснить разницу в скорости на прямых между Бортолето и его напарником Нико Хюлькенбергом в последние уикенды. В своей пилотажной манере Бортолето, по всей видимости, компенсировал то, чего не хватало машине.

Гран-при Сингапура сложился для Габриэля неудачно: спринт и основной заезд завершились досрочно. В спринте он был выбит Алексом Албоном («Уильямс») в период машины безопасности, а основная гонка завершилась после восьми кругов из-за проблем с коробкой передач.

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