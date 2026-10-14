Стефано Доменикали: наш спорт будет представлен на всех обитаемых континентах

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал соглашение о проведении Гран-при Африки в Руанде.

«С появлением Руанды в календаре в следующем десятилетии наш спорт будет представлен на всех обитаемых континентах. Это позволит сделать чемпионат мира ещё ближе к болельщикам по всему миру.

Африка всегда была частью будущего Формулы-1. С самого начала мы стремились вернуться на континент должным образом — с подходящим партнёром, долгосрочными обязательствами и чётким пониманием того, как добиться значимых результатов.

Речь идёт о гораздо большем, чем проведение Гран-при. Вместе мы можем обеспечить долгосрочные экономические и социальные преимущества благодаря развитию туризма, привлечению инвестиций, повышению квалификации специалистов и росту местного бизнеса. Это позволит положительно повлиять на жизнь людей на многие поколения вперёд.

Для наших болельщиков это особенно волнующий момент. В Африке насчитывается более 100 млн поклонников Формулы-1, и их число продолжает стремительно расти. Мы приближаем захватывающий мир Формулы-1, её энергию и драматизм к миллионам людей, которые долго ждали возвращения нашего спорта на континент. Мы с нетерпением ждём возможности вместе написать новую яркую главу этой истории», — приводит слова Доменикали официальный сайт Формулы-1.