Новый гоночный инженер Макса Ферстаппена дебютирует на Гран-при США — Motorsport NL

Команда «Ред Булл» начнёт поэтапную передачу полномочий гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе до завершения сезона-2026. Том Харт впервые будет работать с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 в этой роли на Гран-при США, сообщает нидерландская редакция издания Motorsport.

По плану команды Харт будет инженером Ферстаппена на этапах в Остине, Бразилии и Лас-Вегасе. Ламбьязе, как ожидается, вернётся к работе с нидерландцем на Гран-при Катара, Мексики и Абу-Даби.

Ранее Харт должен был перейти в «Уильямс» и работать с Александером Албоном, однако, по данным источников, решил остаться в «Ред Булл» после того, как Ферстаппен выразил желание сотрудничать с ним. После сезона-2026 Ламбьязе покинет «Ред Булл» и перейдёт в «Макларен». Стороны продолжают обсуждать сроки его официального начала работы в команде из Уокинга.