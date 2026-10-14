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Макс Ферстаппен — о критике «Ред Булл»: команда знает, что я не имею в виду ничего личного

Макс Ферстаппен — о критике «Ред Булл»: команда знает, что я не имею в виду ничего личного
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», сравнил старт сезона-2025 со стартом сезона-2026, а также рассказал о своих отношениях с командой.

«Совершенно другая история. В прошлом сезоне всё было связано с настройками машины. Долгое время мы думали, что она не может работать с определёнными настройками. А потом выяснилось, что может. Это стало для нас полезным опытом.

В этом году всё иначе. В начале сезона мы могли попробовать на машине любые настройки, но это не помогло бы улучшить баланс. Последние обновления очень помогли. Теперь мне проще найти свой ритм и ехать на пределе возможностей.

Иногда я бываю резким, но прежде всего — прямым и честным. Команда знает, что я не имею в виду ничего личного. Я просто перфекционист и всегда хочу делать всё лучше, особенно когда знаю, что это действительно можно улучшить», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

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