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Вольф — о выступлении Расселла в Сингапуре: зато «Ауди» получила хорошее эфирное время

Вольф — о выступлении Расселла в Сингапуре: зато «Ауди» получила хорошее эфирное время
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после прорыва Джорджа Расселла с 19-го на девятое место на Гран-при Сингапура рассказал, на какое место команда могла рассчитывать в лучшем случае.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«В лучшем случае мы могли рассчитывать на седьмое место. Если бы всё прошло гладко… думаю, вы понимаете, что девятое место — это результат, которым нам нужно довольствоваться. Для нас эта гонка стала попыткой минимизировать потери, учитывая, что он стартовал с последнего места, и, на мой взгляд, Джордж провёл отличную гонку. Зато они [«Ауди»] получили хорошее эфирное время, не так ли?» — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

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Тото