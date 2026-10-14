Вольф — о выступлении Расселла в Сингапуре: зато «Ауди» получила хорошее эфирное время

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после прорыва Джорджа Расселла с 19-го на девятое место на Гран-при Сингапура рассказал, на какое место команда могла рассчитывать в лучшем случае.

«В лучшем случае мы могли рассчитывать на седьмое место. Если бы всё прошло гладко… думаю, вы понимаете, что девятое место — это результат, которым нам нужно довольствоваться. Для нас эта гонка стала попыткой минимизировать потери, учитывая, что он стартовал с последнего места, и, на мой взгляд, Джордж провёл отличную гонку. Зато они [«Ауди»] получили хорошее эфирное время, не так ли?» — приводит слова Вольфа издание Motorsport.