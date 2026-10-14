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Кристиан Хорнер хотел видеть Шарля Леклера напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Кристиан Хорнер хотел видеть Шарля Леклера напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл»
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Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в автобиографии Drive, которая выходит 22 октября, рассказал, что пытался пригласить пилота «Феррари» Шарля Леклера на место напарника Макса Ферстаппена.

«Я думал, что он мог бы стать для нас идеальным гонщиком. Он был быстр, силён на одном круге и обладал решительным характером. Да, время от времени он допускал ошибки, которыми пользовался «Ред Булл», но при любых обстоятельствах он никогда не критиковал «Феррари». Шарль был командным игроком, и мне казалось, что он мог бы занять это место, если бы Серхио [Перес] продолжил терять позиции. К тому же создавалось впечатление, что Шарль разочарован ситуацией в «Феррари». Вскоре после этого Хельмут [Марко] сказал мне, чтобы я выбросил Шарля из головы. Как и в случае с Фернандо [Алонсо], ничего бы не получилось», — приводит фрагмент из книги издание NU.

Другое из автобиографии:
Хорнер рассказал, почему «Ред Булл» не стал рассматривать Алонсо на замену Пересу