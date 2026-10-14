Хорнер рассказал, почему «Ред Булл» не стал рассматривать Алонсо на замену Пересу

В автобиографии Drive бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему ещё в 2023 году начал искать замену Серхио Пересу, который ныне защищает цвета американского «Кадиллака». Поиски продолжались весь 2024 год, а одним из предполагаемых кандидатов был двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Форма Серхио Переса разительно отличалась от той, которую он демонстрировал в предыдущие сезоны. Я решил начать искать ему возможную замену. Во время Гран-при Японии Фернандо даже сказал мне, что очень хотел бы в следующем сезоне стать напарником Макса [Ферстаппена]. После этого Хельмут Марко, по всей видимости, выступая от имени представителей Ферстаппена, дал понять, что им эта идея не нравится», — приводит выдержку из книги издание NU.