15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер рассказал, почему «Ред Булл» не стал рассматривать Алонсо на замену Пересу

Хорнер рассказал, почему «Ред Булл» не стал рассматривать Алонсо на замену Пересу
Комментарии

В автобиографии Drive бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему ещё в 2023 году начал искать замену Серхио Пересу, который ныне защищает цвета американского «Кадиллака». Поиски продолжались весь 2024 год, а одним из предполагаемых кандидатов был двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Форма Серхио Переса разительно отличалась от той, которую он демонстрировал в предыдущие сезоны. Я решил начать искать ему возможную замену. Во время Гран-при Японии Фернандо даже сказал мне, что очень хотел бы в следующем сезоне стать напарником Макса [Ферстаппена]. После этого Хельмут Марко, по всей видимости, выступая от имени представителей Ферстаппена, дал понять, что им эта идея не нравится», — приводит выдержку из книги издание NU.

Читать далее:
«Любому виду спорта нужно соперничество». Хорнер — о взаимоотношениях с Вольфом