Ферстаппен ответил, будет ли иметь значение финиш вторым или третьим в личном зачёте

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал о своём отношении к финишу сезона на втором или третьем месте в личном зачёте.

«Церемония награждения этого сезона? Ну, в прошлом году я был действительно болен! Но посмотрим, что будет.

Будет ли иметь значение для меня финиш вторым или третьим в личном зачёте? Нет, потому что в конечном счёте ты не побеждаешь. Ты не становишься чемпионом мира, а это единственное, что для меня имеет значение», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

После 17 этапов сезона Макс находится на четвёртом месте в личном зачёте.