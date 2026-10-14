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Ферстаппен ответил, будет ли иметь значение финиш вторым или третьим в личном зачёте

Ферстаппен ответил, будет ли иметь значение финиш вторым или третьим в личном зачёте
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29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал о своём отношении к финишу сезона на втором или третьем месте в личном зачёте.

«Церемония награждения этого сезона? Ну, в прошлом году я был действительно болен! Но посмотрим, что будет.

Будет ли иметь значение для меня финиш вторым или третьим в личном зачёте? Нет, потому что в конечном счёте ты не побеждаешь. Ты не становишься чемпионом мира, а это единственное, что для меня имеет значение», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

После 17 этапов сезона Макс находится на четвёртом месте в личном зачёте.

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