Хорнер рассказал, как вёл переговоры с Сайнсом за несколько дней до увольнения

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер в автобиографии Drive, которая выходит 22 октября, рассказал о переговорах с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом о присоединении к коллективу в сезоне-2026. Диалог состоялся перед Гран-при Великобритании — 2025.

«Он приехал поговорить о возможном переходе в «Ред Булл» в 2026 году. Он был опытным гонщиком Гран-при, командным игроком, и я знал, что он будет работать не покладая рук ради команды», — приводит слова Хорнера издание NU.

Вскоре после этого диалога [после Гран-при Великобритании] Хорнеру сообщили, что он будет уволен с должности руководителя команды «Ред Булл» после 20 лет. Его сменил Лоран Мекис.