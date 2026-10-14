Лоран Мекис продлил контракт с «Ред Булл» до 2031 года

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис подписал новый пятилетний контракт с коллективом до 2031 года, о чём сообщила пресс-служба австрийцев.

Фото: Oracle Red Bull Racing

«Я невероятно горд продолжать этот путь с «Ред Булл» и хотел бы поблагодарить Чалерма [Ювидью], Марка [Матешица] и Оливера [Минцлаффа], всю команду и всех, кто причастен, за доверие, которое они оказали этому проекту. То, что делает эту команду особенной, — это то, как все объединяются в стремлении к одной цели, и я чувствую себя привилегированным, работая бок о бок с такой талантливой и преданной группой каждый день.

Вместе с командами Пьера Ваше и Бена Ходжкинсона, играющими центральную роль в формировании нашего будущего, у нас есть прочная платформа на предстоящие годы, и мы искренне верим, что это только начало. Заглядывая вперёд, мы продолжим придерживаться принципов, которые определяют нас: быть свободными в мышлении, быстрыми в действиях и смелыми в решениях», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.