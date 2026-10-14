Ювидья, Матешиц и Минцлафф отреагировали на продление контракта Мекиса с «Ред Булл»

Чалерм Ювидья, сын соучредителя «Ред Булл» Чалео Ювидьи, мажоритарный владелец Red Bull GmbH, сын Дитриха Матешица Марк Матешиц и генеральный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф прокомментировали новый контракт с руководителем команды Формулы-1 Лораном Мекисом.

«Сила «Ред Булл» всегда исходила от его людей и от создания среды, в которой талантливые личности могут вместе достигать экстраординарных вещей. Лоран сыграл решающую роль, проведя команду через важный период трансформации, сохраняя при этом боевой дух и принципы «Ред Булл», которые нас определяют. Это продление отражает нашу уверенность в его лидерстве и нашу общую веру в долгосрочное видение команды. Мы амбициозны в отношении того, что впереди, и мы привержены тому, чтобы вместе развивать этот импульс», — приводит слова Ювидьи и Матешица пресс-служба команды.

«Лоран продемонстрировал выдающееся лидерство с момента возвращения в семью «Ред Булл». Он сочетает в себе техническую экспертизу, стратегическое мышление и глубокое понимание того, что делает нашу команду успешной. Не менее важно и то, что он воплощает ценности и менталитет, определяющие путь «Ред Булл»: смелость, командную работу, решимость и неустанное желание соревноваться на высочайшем уровне. Преемственность в руководстве является ключевым ингредиентом устойчивого успеха, и мы рады, что Лоран продолжит вести команду через следующую главу нашего пути», — сказал Минцлафф.