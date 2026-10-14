«Единственное, что имеет значение». Перес оценил прогресс «Кадиллака» после ГП Сингапура

36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес оценил прогресс «Кадиллака» после Гран-при Сингапура.

«Мы были очень сильны с тем темпом, который у нас был. Мы были очень надёжны. С операционной точки зрения это единственное, что имеет значение на данный момент, и команда проделала действительно хорошую работу. Мы можем быть этим довольны.

Нам просто не хватает секунды, полутора секунд, чтобы быть в гуще борьбы. У нас весь первый отрезок «Астон Мартин» были позади. Нам просто не хватает этой секунды в машине, и тогда мы сможем начать бороться с остальными», — приводит слова Переса Motorsport.