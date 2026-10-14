Палмер заявил, что на Пиастри есть вина за аварию с Норрисом в спринте ГП Сингапура

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказался об аварии Ландо Норриса и Оскара Пиастри (оба — «Макларен») в концовке спринта Гран-при Сингапура.

«Ландо, похоже, получает за это порцию критики. Но когда ты на самом деле смотришь на манёвр, он оказывается рядом с Оскаром, контролирует машину, когда доходит до вершины поворота, но он отступает, так как понимает, что Оскар не собирается давать ему пространство. Так что это манёвр, который был возможен. Это маловероятный успех, но он возможен. Он был намного быстрее Оскара на протяжении всего спринта, и он получает эту возможность… это гонка.

Им не говорили держать позиции, так что он идёт на манёвр. Оскар затем не даёт ему пространство. Ландо врезается в него, и контакт в конце заезда изображает нам этот манёвр как действительно что-то вопиющее со стороны Норриса. Но когда ты смотришь на то, как это было обустроено, я действительно думаю, что Оскар мог бы дать ему пространство. Даже когда он открывает руль, он затем выкручивает его до упора, и он, должно быть, просто готовится к удару. Я думаю, у обоих гонщиков есть своя часть вины. Я согласен с оценкой стюардов. Думаю, они одинаково виноваты», — приводит слова Палмера F1oversteer.