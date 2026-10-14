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«Жаль, что не послушал пит-уолл». Алези и Арну — об ошибке Хэмилтона в Сингапуре

«Жаль, что не послушал пит-уолл». Алези и Арну — об ошибке Хэмилтона в Сингапуре
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Бывшие пилоты Формулы-1 Жан Алези и Рене Арну прокомментировали решение Льюиса Хэмилтона («Феррари») не послушать команду и не заезжать в боксы под виртуальной машиной безопасности на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Жаль, что Хэмилтон не послушал пит-уолл. Что-то подобное должно было случиться, учитывая, что Льюис уже какое-то время жалуется, ставя под сомнение работу команды. SF-26 была конкурентоспособна в Сингапуре уже с пятницы, что обнадёживает болельщиков в преддверии следующего года. Я думаю, работа над развитием идёт в правильном направлении», — приводит слова Алези Corriere della Sera.

«Команда ошиблась в Сильверстоу