«Жаль, что не послушал пит-уолл». Алези и Арну — об ошибке Хэмилтона в Сингапуре

Бывшие пилоты Формулы-1 Жан Алези и Рене Арну прокомментировали решение Льюиса Хэмилтона («Феррари») не послушать команду и не заезжать в боксы под виртуальной машиной безопасности на Гран-при Сингапура.

«Жаль, что Хэмилтон не послушал пит-уолл. Что-то подобное должно было случиться, учитывая, что Льюис уже какое-то время жалуется, ставя под сомнение работу команды. SF-26 была конкурентоспособна в Сингапуре уже с пятницы, что обнадёживает болельщиков в преддверии следующего года. Я думаю, работа над развитием идёт в правильном направлении», — приводит слова Алези Corriere della Sera.

«Команда ошиблась в Сильверстоу