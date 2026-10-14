Экс-инженер «Феррари»: Ферстаппен не выступил бы лучше Леклера за рулём SF-26

Бывший инженер команды Формулы-1 «Феррари» Луиджи Маццола заявил, что 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», не справится с болидом SF-26 команды «Феррари» лучше монегаска Шарля Леклера.

«По моему мнению, Ферстаппен не выступил бы лучше Леклера за рулём этой «Феррари». С правильной машиной гонщик из Монако определённо способен выигрывать гонки», — приводит слова Маццолы Sky Sport Italia.

После 17 этапов нынешнего сезона Шарль Леклер занимает пятое место в личном зачёте, имея на своём счету 215 очков. Макс Ферстаппен — четвёртый (221 балл).