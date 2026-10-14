«Не помогаете моему будущему». Колапинто призвал фанатов перестать травить гонщиков

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто («Альпин») призвал своих фанатов перестать травить других пилотов.

«Привет всем, есть кое-что очень важное, о чём мне нужно поговорить с вами уже некоторое время. Мне следовало бы обсудить это со всеми вами, но это то, что нам нужно изменить, что нам нужно улучшить. Я всегда буду благодарен и действительно чувствую себя счастливчиком, что вы были со мной с самого начала, за всю поддержку, которую вы мне оказываете, за то, как вы помогаете мне добиваться результатов, как вы подталкиваете меня идти за большим. Меня и команду, и вы помогаете нам добиваться результатов гонка за гонкой, день за днём, тренируясь, пытаясь улучшаться, и я действительно благодарен за всё это. Я знаю, что это заставляет вас очень гордиться, когда у меня всё хорошо, когда я набираю очки — меня и всю команду, и я всегда буду очень благодарен за это.

Но бывают моменты, когда мы переходим черту, когда вместо того, чтобы поддерживать меня, мы начинаем критиковать, начинаем атаковать других гонщиков, других коллег, моих товарищей по команде, моих механиков, моих инженеров — людей, с которыми я работаю каждый день. Я знаю, что вы думаете, что защищаете меня, но вы создаёте обратное. Этим вы не помогаете ни мне, ни моему будущему, и я действительно хочу, чтобы вы поняли: это то, что мы должны изменить все вместе. Мы должны попытаться улучшиться как общество и чтобы помочь мне показывать лучшие результаты, чтобы помочь мне продолжать добиваться своей мечты, своих результатов, продолжать набирать очки, — мне нужно, чтобы вы помогли остановить это все вместе. Мы продолжим бороться за то, чтобы у меня всё было хорошо.

Очевидно, некоторое время назад я принял решение отдалиться от соцсетей, сделать перерыв в социальных сетях, сосредоточиться на том, что действительно важно, сосредоточиться на своей мечте, на своей спортивной карьере, сосредоточиться с командой на достижении результатов, которых мы хотим, и целей, которые нам нужны. Так что я хотел сказать вам, что мы продолжим видеться на гонках, мы продолжим смотреть, поддерживать. Я хочу, чтобы вы продолжали болеть за команду, я хочу, чтобы вы продолжали болеть за меня, и я уверен, что мы добьёмся больших результатов все вместе. Так что идём за всем, продолжим сильно давить, пусть вернутся эти хорошие результаты, пусть вернутся эти очки. Идём за всем как большая команда, поддерживать друг друга, быть рядом в хорошие и плохие времена, и я уверен, что мы очень, очень скоро увидим