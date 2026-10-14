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Эксперт призвал Хаджара следовать настройкам Ферстаппена для максимального темпа

Эксперт призвал Хаджара следовать настройкам Ферстаппена для максимального темпа
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Нидерландский журналист и автоспортивный эксперт Тим Коронель высказался об Исаке Хаджаре из команды Формулы-1 «Ред Булл».

«Прогресс «Ред Булл» — это изменение в задней части машины. И на трассе, где дела никогда по-настоящему не шли хорошо, — это Сингапур. Поребрики, кочки, медленные повороты. Это, собственно, всегда было проблемой. Но эти выходные были великолепны. Они решили проблему, на которую у них ушло четыре года.

Хаджар сказал, что хочет настраивать машину под свои цели. Но тогда он снова станет немного медленнее. Машина, которая очень остра в поворотах, по-видимому, слишком быстра. И именно это Максу нравится больше всего. Не стоит бояться этой задней части. Если он настроит машину так, как хочет, мы просто снова увидим отрывы от трёх десятых до половины секунды.

Я думаю, Хаджар — тот тип человека, который должен уметь адаптироваться. Просто оставаться в слипстриме Макса. Смотреть, где он получает преимущество, и пытаться присвоить это ощущение. Не менять машину под свои собственные предпочтения. Потому что, попросту говоря, это не работает. В конечном счёте секундомер — король», — приводит слова Коронеля Nextgen-Auto.

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