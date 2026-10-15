Арну: надеюсь, в сезоне-2027 произойдёт борьба за титул между Антонелли и Ферстапенном

Бывший пилот Формулы-1 Рене Арну высказался о потенциальной борьбе за титул между пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном, выступающим за «Ред Булл», в 2027 году.

«Антонелли — зрелый и спокойный человек, и я уверен, что он сможет сохранять ясность ума. В последних гонках он сосредоточился на борьбе за чемпионский титул, избегая ненужного риска. Ему нужно продолжать в том же духе.

В Формуле-1 одного таланта недостаточно — нужны также ум и немного удачи. Кими на протяжении года доказал, что обладает всеми этими качествами. Я не припоминаю, чтобы он допускал ошибки, за исключением той, что произошла в квалификации в Азербайджане. Во второй половине чемпионата ему удалось поддерживать высокий уровень выступлений, несмотря на то что «Мерседес» уже не был доминирующей командой.

Он меня впечатляет. Сейчас он безоговорочный лидер «Мерседеса», а Джордж Расселл стал вторым пилотом команды. Его [Кими] все любят, в том числе руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, который следит за ним ещё со времён картинга. Видно, насколько он радуется, когда Антонелли добивается хорошего результата. Прошлый год сложился неудачно, но Кими извлёк уроки из своих ошибок и за очень короткое время значительно прибавил.

Борьба за титул с Максом Ферстаппеном в 2027 году? Надеюсь, это произойдёт, такая борьба была бы прекрасной. На мой взгляд, нидерландец по-прежнему лучший гонщик в мире. «Ред Булл» провёл сезон противоположным образом по сравнению с «Мерседесом»: начал его неудачно, но значительно прибавил благодаря обновлениям. Ферстаппен выиграл две последние гонки и может завершить чемпионат на втором месте. Это был бы идеальный способ подойти к сезону-2027 с целью завоевать п