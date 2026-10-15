Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о приближении первого титула в Формуле-1 перед Гран-при США.

«Безусловно, я позволяю себе мечтать, но в то же время понимаю, что цель уже очень близка. Знаю, что она достижима, но мне нужно убедиться, что я продолжу показывать свой максимум. Мой настрой всегда остаётся прежним: выходить на трассу, чтобы побеждать и выступать как можно лучше.

Думаю, в Сингапуре я выступил не лучшим образом. Мне кажется, я мог справиться лучше, но уверен, что неделя перерыва поможет мне перезагрузиться. Я с нетерпением жду возвращения в Остин. Но в конечном счёте, если я не буду хорошо выполнять свою работу, результата не будет. Поэтому, чтобы добиться желаемого, мне нужно хорошо выступать. Всё просто», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.