Льюис Хэмилтон предложил проводить больше ночных гонок

Семикратный чемпион «Королевских гонок» и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выступил за увеличение числа ночных Гран-при в календаре Формулы-1.

«Люблю ночные гонки. Помню, как только появилась идея провести такую гонку в Бахрейне. Тогда, когда я ещё выступал за «Макларен», мы тестировали трассу на симуляторе. Освещение там действительно получилось потрясающим, а затем ночные гонки появились и в других местах.

Помню, как разговаривал с наследным принцем Салманом. Мы проводили тесты и ездили в Бахрейне в самый жаркий день, какой только можно представить. Шины и машины буквально плавились. Я сказал: «Это место будет потрясающе выглядеть ночью». И спустя несколько лет там действительно начали проводить ночную гонку.

Думаю, в некоторых местах ночные гонки работают очень хорошо, особенно в регионах с экстремально жарким климатом. Если проводить гонку в разгар дня, как в Катаре, это будет настоящим испытанием не только для болельщиков, но и для всех, кто работает в паддоке.

Поэтому некоторые ночные гонки мне очень нравятся. Недавно мы были в Мадриде — днём там всё выглядит прекрасно. Я подумал, что ночью эта трасса тоже могла бы выглядеть здорово. Да и многие другие трассы могли бы выиграть от такого решения. Так что кто знает? Возможно, со временем возможность менять время проведения гонок стала бы интересным нововведением для автодромов», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.