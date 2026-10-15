Исак Хаджар — об уикенде в Сингапуре: сейчас у нас нет возможности бороться за победу

Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о проблемах, которые его преследовали на протяжении всего уикенда в Сингапуре.

«Ещё с Малайзии я отчаянно хочу, чтобы моя машина работала немного лучше, чтобы я мог бороться за победу. Сейчас у нас такой возможности нет. Нам нужно перезагрузиться, разобраться, что произошло после воскресной гонки в Малайзии, и сделать всё, чтобы вернуться в Остине и бороться за подиумы. Это был сложный уикенд для моих механиков. Им пришлось немало потрудиться ради одного очка, поэтому эти выходные определённо были посвящены им. Они заслуживают большего», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.