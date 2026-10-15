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Антонелли: если бы Ферстаппен сократил отрыв в зачёте, это было бы действительно страшно

Антонелли: если бы Ферстаппен сократил отрыв в зачёте, это было бы действительно страшно
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признал, что его беспокоило бы сокращение отрыва от четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, который выступает за «Ред Булл». Итальянец высказался о форме соперника после его побед на Гран-при Малайзии, в спринте в Сингапуре и на Гран-при Сингапура.

«Знаю, что это было бы действительно страшно. Это вызывало бы очень и очень серьёзное беспокойство. Но в целом я считаю, что мы отлично справляемся со своей работой. Если посмотреть на сезон в целом, мы всегда были в борьбе.

Очевидно, у нас была отличная машина, теперь мы пытаемся разобраться с этим новым пакетом обновлений. Я очень горжусь командой по итогам этого уикенда, потому что мы преодолели трудности и начали видеть свет в конце туннеля.

Так что это лишь вопрос времени. Теперь мы отправляемся в Остин, где нас ждёт обычный гоночный уикенд. Надеюсь, мы сможем внести много изменений и лучше разобраться в этом пакете обновлений», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.

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