Источник: Роберт Шварцман будет выступать в Формуле-Е

Бывший резервист «Феррари» российско-израильский пилот Роберт Шварцман достиг соглашения с командой Формулы-Е «Лола», за которую он проведёт предстоящий сезон, сообщает издание Formula E Notebook.

По информации ресурса, Шварцман будет совмещать выступления в Формуле-Е с гонками чемпионата мира на выносливость (WEC). Ожидается, что «Лола» объявит о подписании гонщика уже в ближайшее время.

Напомним, в сезоне-2027 WEC Шварцман будет выступать за команду Peugeot TotalEnergies за рулём гиперкара Peugeot 9X8, предварительно проведя несколько тестовых сессий.

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