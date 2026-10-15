Фестиваль «Сириус Автодром 2026» посетили более 3000 гостей

26 сентября на Сириус Автодроме прошёл четвёртый фестиваль «Сириус Автодром 2026», посвящённый годовщине открытия гоночной трассы. На мероприятии работали шесть тематических площадок, посвящённых автомобилям, мотоциклам, творчеству, науке, музыке, развлечениям и спорту. Фестиваль в течение дня посетили более 3000 гостей.

Главной точкой притяжения стала автомобильная выставка, собравшая около 100 машин. Среди экспонатов были Porsche 911 Targa 4 GTS, Ferrari California, Mazda RX-8, Ferrari 296 GTB, Toyota Supra A90, Ferrari Testarossa, Ferrari F8 Spider и другие. Спортивная часть выставки была представлена машинами команд «Одержимые Моторспорт», TEAMGARIS и FAmotorsport. Приз зрительских симпатий получил спорткар Lamborghini Huracan STO. Награды вручали Арсений Цареградцев и Марко Маркозов.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

В ходе фестиваля также состоялась прогулка по старт-финишной прямой: на трассе выстроилось почти два десятка спорткаров, гости могли пройти по гриду, где ранее стартовали болиды Формулы-1, и сфотографироваться на трассе под аккомпанемент передвижного оркестра.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

«Сириус Автодром» работает круглый год. В ближайшее время будет опубликован календарь зимних трек-дней.