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Фестиваль «Сириус Автодром 2026» посетили более 3000 гостей

Фестиваль «Сириус Автодром 2026» посетили более 3000 гостей
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26 сентября на Сириус Автодроме прошёл четвёртый фестиваль «Сириус Автодром 2026», посвящённый годовщине открытия гоночной трассы. На мероприятии работали шесть тематических площадок, посвящённых автомобилям, мотоциклам, творчеству, науке, музыке, развлечениям и спорту. Фестиваль в течение дня посетили более 3000 гостей.

Главной точкой притяжения стала автомобильная выставка, собравшая около 100 машин. Среди экспонатов были Porsche 911 Targa 4 GTS, Ferrari California, Mazda RX-8, Ferrari 296 GTB, Toyota Supra A90, Ferrari Testarossa, Ferrari F8 Spider и другие. Спортивная часть выставки была представлена машинами команд «Одержимые Моторспорт», TEAMGARIS и FAmotorsport. Приз зрительских симпатий получил спорткар Lamborghini Huracan STO. Награды вручали Арсений Цареградцев и Марко Маркозов.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

В ходе фестиваля также состоялась прогулка по старт-финишной прямой: на трассе выстроилось почти два десятка спорткаров, гости могли пройти по гриду, где ранее стартовали болиды Формулы-1, и сфотографироваться на трассе под аккомпанемент передвижного оркестра.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

«Сириус Автодром» работает круглый год. В ближайшее время будет опубликован календарь зимних трек-дней.

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