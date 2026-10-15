Объявлены даты восьмого сезона чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

Чемпионат по дрифту Systême Electric Drift Challenge проведёт четыре этапа в сезоне-2026/2027. Все соревнования состоятся на спортивно-техническом комплексе «Пилот» в Усть-Лабинске Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

Первый этап запланирован на 24-25 октября 2026 года, второй — с 31 октября по 1 ноября. После зимнего перерыва соревнования продолжатся в марте 2027 года: третий этап пройдёт 20-21 марта, четвёртый — 27-28 марта.

Соревновательная программа включает тренировочные сессии со среды по пятницу, квалификацию в субботу и парные заезды в воскресенье. Впервые в истории чемпионата организаторы проведут отдельный детский зачёт для юных пилотов.

Организатором Systême Electric Drift Challenge выступает Аркадий Цареградцев — вице-чемпион мира и двукратный чемпион России по дрифту.

Билеты на отдельные этапы и абонементы доступны на официальном сайте чемпионата. Онлайн-трансляции квалификаций и парных заездов будут проходить на официальной странице чемпионата во «ВКонтакте».