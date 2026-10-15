Amnesty International обвинила Формулу-1 в «спортивном отмывании» репутации Руанды

Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала решение Формулы-1 провести Гран-при Африки в Руанде в рамках 10-летнего соглашения. По мнению организации, власти страны используют крупные спортивные события для улучшения своего имиджа на фоне обвинений в нарушении прав человека.

«10-летний Гран-при под брендом Visit Rwanda (государственный туристический офис Руанды, который продвигает страну как направление для путешествий. — Прим. «Чемпионата») — это награда за спортивное отмывание репутации властей Руанды. «Арсенал», «Астон Мартин», чемпионат мира по велоспорту, а теперь и Формула-1 — Руанда вкладывает средства в крупнейшие спортивные события мира, чтобы улучшить свой имидж и отвлечь внимание от ужасающей ситуации с правами человека», — приводит слова руководителя кампаний Amnesty International UK Феликса Джеймса издание Reuters.

Президент Ф-1 Стефано Доменикали отметил, что чемпионат сможет вдохновить и привлечь к автоспорту около 100 млн человек по всей Африке. По его словам, спорт способен оказывать положительное влияние.

В Amnesty International, однако, заявили о систематических произвольных задержаниях, пытках и ограничении свободы слова в Руанде. Кроме того, ООН обвиняла руандийские власти в поддержке повстанческой группировки М23, действующей в Демократической Республике Конго. В докладе ООН за сентябрь 2025 года говорилось о случаях казней без суда, пыток, незаконных задержаний и сексуального насилия со стороны участников группировки.

Ранее в этом году ООН ввела санкции против Руанды, а в феврале правительство Великобритании приостановило помощь стране. По словам бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, до введения ограничений Руанда ежегодно получала около £ 32 млн двусторонней помощи от Лондона.