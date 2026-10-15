«Входящий звонок». «Хаас» анонсирует объявление нового пилота

Американская команда «Хаас» опубликовала несколько фото и видеотизер в своём аккаунте в социальной сети Х, намекая на скорое объявление нового пилота. В сообщении используются символы телефона и фразы «Входящий звонок», «Один звонок, который вы не захотите пропустить», «На линии».

Имя гонщика пока не раскрыто, однако главным претендентом на место считается пилот академии «Феррари» Рафаэл Камара. Ранее сообщалось, что во время уикенда в Сингапуре «Хаас» окончательно определился, что подпишет контракт с Камарой.

В 2025 году Камара выиграл Формулу-3 с Trident, одержав четыре победы и завоевав пять поулов. В этом году он перешёл в Формулу-2 с Invicta Racing и после победы во второй основной гонке в Баку возглавил таблицу чемпионата.