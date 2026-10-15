В «Ред Булл» объяснили, как улучшили двигатель без ADUO

Технический директор Red Bull Powertrains Бен Ходжкинсон рассказал, за счёт чего силовая установка команды прибавила в производительности в сезоне-2026. По его словам, инженеры улучшили калибровку двигателя и взаимодействие моторного подразделения с командой, работающей над шасси. Это позволило эффективнее использовать потенциал силовой установки без изменений её спецификации.

«Мы обнаружили, что созданный нами двигатель с максимальной мощностью использует систему сгорания, с которой довольно сложно постоянно получать максимальную отдачу. Это создаёт огромную нагрузку на команду, отвечающую за калибровку, — ей необходимо следить за тем, чтобы двигатель всегда работал в оптимальном режиме.

На начальном этапе предсезонной подготовки, когда мы планировали заморозить спецификацию двигателя, мы были не вполне довольны его характеристиками. Поэтому мы решили продолжить разработку. Из-за этого у нас оставалось всё меньше времени на испытания надёжности и необходимые работы по калибровке. Фактически мы начали сезон с довольно сырыми калибровками. Но с каждой гонкой они становились всё лучше. Это позволило двигателю постоянно работать ближе к своему оптимальному уровню.

Иногда двигатель выдаёт меньшую мощность, чем, как мы знаем, он способен развивать. При этом всегда оставался потенциал: если удастся заставить его работать на пределе возможностей на каждом круге, мы окажемся в очень хорошем положении.

Сотрудничество между подразделениями шасси и силовой установки стало гораздо более тесным. Речь идёт о том, как распределять и использовать энергию, где её можно рекуперировать, а также о взаимодействии с гонщиками. Я действительно вижу, как эта команда становится всё сильнее. Когда мы побеждаем, это победа всей команды — свидетельство того, что мы объединили усилия.

Но даже за счёт одной только калибровки можно добиться дальнейших улучшений, поэтому, думаю, определённый прогресс мы увидим уже в этом сезоне. Год, который должен был пройти под знаком доработки существующих решений, фактически превратился в год нового этапа работы над системой сгорания. Мы многое узнали о том, как добиться максимальной отдачи от этой системы. По