Появилась полная запись переговоров Льюиса Хэмилтона перед его отказом заехать в боксы

Появилась полная запись переговоров между пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и его гоночным инженером Карло Санти во время режима виртуального автомобиля безопасности на Гран-при Сингапура.

Карло Санти: Жёлтые флаги, 15-й поворот. Режим виртуального автомобиля безопасности. Виртуальный автомобиль безопасности, сохраняй позитивный настрой. Режим автомобиля безопасности [...] Сообщи, когда сможешь, информацию о состоянии шин. Повторяю: сообщи, когда сможешь, информацию о состоянии шин [...] Заезжай в боксы, Льюис, заезжай в боксы.

Льюис Хэмилтон: Какой интервал позади нас?

Санти: Отрыв от [Кими] Антонелли — восемь секунд. Потребутеся обновление крыла?

Хэмилтон: Если будем проводить двойной пит-стоп, я теряю время.

Санти: Понял. И заезжай в боксы. В боксы. Заезжаем за мягкими шинами.