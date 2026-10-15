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Появилась полная запись переговоров Льюиса Хэмилтона перед его отказом заехать в боксы

Появилась полная запись переговоров Льюиса Хэмилтона перед его отказом заехать в боксы
Комментарии

Появилась полная запись переговоров между пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и его гоночным инженером Карло Санти во время режима виртуального автомобиля безопасности на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Карло Санти: Жёлтые флаги, 15-й поворот. Режим виртуального автомобиля безопасности. Виртуальный автомобиль безопасности, сохраняй позитивный настрой. Режим автомобиля безопасности [...] Сообщи, когда сможешь, информацию о состоянии шин. Повторяю: сообщи, когда сможешь, информацию о состоянии шин [...] Заезжай в боксы, Льюис, заезжай в боксы.

Льюис Хэмилтон: Какой интервал позади нас?

Санти: Отрыв от [Кими] Антонелли — восемь секунд. Потребутеся обновление крыла?

Хэмилтон: Если будем проводить двойной пит-стоп, я теряю время.

Санти: Понял. И заезжай в боксы. В боксы. Заезжаем за мягкими шинами.