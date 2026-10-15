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«Феррари» представит важный пакет обновлений на Гран-при США — Autoracer

«Феррари» представит важный пакет обновлений на Гран-при США — Autoracer
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Итальянский коллектив «Феррари» собирается представить на Гран-при США важный пакет обновлений, который станет для команды уже четвёртым в этом сезоне Формулы-1. Об этом сообщает портал Autoracer.

По имеющимся данным, будут обновлены днище, понтоны и кожух двигателя болидов. При этом переднее крыло останется без изменения. Ключевым новшеством станет днище болида, которое по задумке инженеров команды должно повысить стабильность прижимной силы и предсказуемость в управлении машиной на разных участках трассы.

Ещё одно изменение коснётся боковых воздухозаборников: их входные отверстия станут немного уже. Это должно освободить пространство для управления внешним потоком и улучшить прохождение воздуха к днищу и задней части машины для отвода горячего воздуха из-под кожуха двигателя.

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