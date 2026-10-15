21-летний Рафаэл Камара станет пилотом «Хааса» в сезоне-2027 Формулы-1

21-летний бразильский гонщик Рафаэл Камара станет боевым пилотом американской команды Формулы-1 «Хаас» в сезоне-2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Я очень рад присоединиться к «Хаасу» в качестве пилота Формулы-1. Это важный шаг в моей карьере, поэтому я хочу поблагодарить Джина Хааса и Аяо Комацу за оказанное мне доверие. Я также очень благодарен Академии пилотов «Феррари» за поддержку и за всё, что они сделали для моего развития за эти годы, а также моей семье за то, что всегда была рядом на этом пути. Сейчас мой фокус — подготовиться наилучшим возможным образом к этому новому вызову. Предстоит многому научиться, и я с нетерпением жду тесной работы с командой, понимания машины и продолжения развития как гонщика», — приводит слова Камары пресс-служба коллектива.

21-летний Камара, выступая за команду Invicta Racing, в данный момент лидирует в личном зачёте Формулы-2, заработав 207 очков.