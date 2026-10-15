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Аяо Комацу прокомментировал подписание 21-летнего Камары в качестве боевого пилота «Хааса»

Аяо Комацу прокомментировал подписание 21-летнего Камары в качестве боевого пилота «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал подписание 21-летнего бразильского пилота Рафаэлы Камары на сезон-2027 Формулы-1 в качестве боевого гонщика «Хааса».

«Я действительно очень рад подписать такого молодого и удивительного таланта, как Рафаэл Камара. Думаю, не нужно рассказывать всем о его достижениях в младших сериях — они очень впечатляют. А в свой дебютный сезон в Формуле-2 он показал скорость в некоторые очень сложные моменты, например в квалификациях в Монако и Монреале, — всё это говорит о потенциале Рафы. Когда мы дали ему шанс на тестах в Португалии, он продемонстрировал, что способен очень хорошо справляться [с болидом], имея не так много времени на изучение машины. Рафаэл показал нам больше, чем просто сырую скорость.

Ему удалось создать среду, чтобы выжать из себя лучшее — это было очень впечатляюще. И, безусловно, круги, которые он проехал, были особенными. Мы все воодушевлены этой возможностью и как команда действительно намерены развивать этот талант и предоставить место, где он сможет расцвести. Мы хотим создать среду, где ему будет комфортно, его будут поддерживать и он сможет по-настоящему раскрыть свои способности», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

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21-летний Рафаэл Камара станет пилотом «Хааса» в сезоне-2027 Формулы-1