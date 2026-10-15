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Составы команд Формулы-1 на сезон-2027. Осталось три места

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027. Осталось три места
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В четверг, 15 октября, команда «Хаас» объявила, что новым напарником Оливера Бермана станет новичок чемпионата мира Рафаэл Камара. Таким образом, на сезон-2027 осталось всего три неподтверждённых места в коллективах Формулы-1, так как формально контракт самого Бермана ещё не подтверждён.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027:

1. «Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.
2. «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.
3. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
4. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.
5. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.
6. «Хаас» — Рафаэл Камара, второй пилот не подтверждён.
7. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
8. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.
9. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
10. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.

В «Рейсинг Буллз» ещё не сделали объявлений о пилотах на следующий сезон. Считается, что команда выбирает, кто станет напарником Арвида Линдблада — Лиам Лоусон или Никола Цолов.

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