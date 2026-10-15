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Инсайдер сообщил, под каким номером будет выступать Рафаэл Камара в составе «Хааса»

Инсайдер сообщил, под каким номером будет выступать Рафаэл Камара в составе «Хааса»
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Авторитетный бразильский инсайдер и журналист Джулиана Черасоли сообщила на своей странице в социальной сети Х о том, что 21-летний пилот соотечественник Рафаэл Камара будет выступать под №50 в качестве боевого гонщика «Хааса» в сезоне-2027 Формулы-1.

По имеющейся информации, данный выбор был сделан из-за того, что Камара родился 5 мая 2005 года. Изначально Рафаэл хотел получить №5 или №55, однако оба уже оказались заняты Габриэлом Бортолето и Карлосом Сайнсом соответственно.

21-летний Камара, выступая за команду Invicta Racing, в данный момент лидирует в личном зачёте Формулы-2, заработав 207 очков.

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