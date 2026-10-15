В Ф-1 не думают переносить Гран-при с Ближнего Востока, несмотря на боевые действия — ESPN

Руководство Формулы-1 по-прежнему настроено на проведение Гран-при Катара и Абу-Даби, несмотря на продолжающиеся боевые действия, которые происходят на Ближнем Востоке. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN.

Также отмечается, что представители Формулы-1 находятся в постоянном контакте с властями ближневосточных стран.

Напомним, этапы в Катаре и Абу-Даби запланированы на 29 ноября и 6 декабря и должны завершить сезон-2026 Формулы-1. Их проведение остаётся под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. В качестве запасного варианта для финала сезона рассматривается Имола, о чём могут сообщить не позднее середины ноября.