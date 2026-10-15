15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Ф-1 не думают переносить Гран-при с Ближнего Востока, несмотря на боевые действия — ESPN

В Ф-1 не думают переносить Гран-при с Ближнего Востока, несмотря на боевые действия — ESPN
Комментарии

Руководство Формулы-1 по-прежнему настроено на проведение Гран-при Катара и Абу-Даби, несмотря на продолжающиеся боевые действия, которые происходят на Ближнем Востоке. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN.

Также отмечается, что представители Формулы-1 находятся в постоянном контакте с властями ближневосточных стран.

Напомним, этапы в Катаре и Абу-Даби запланированы на 29 ноября и 6 декабря и должны завершить сезон-2026 Формулы-1. Их проведение остаётся под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. В качестве запасного варианта для финала сезона рассматривается Имола, о чём могут сообщить не позднее середины ноября.

Материалы по теме
Хэмилтон — о гонках на Ближнем Востоке: мы выступали в Азербайджане, а он рядом с Ираном