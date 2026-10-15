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«Уильямс» объявил о том, что болид на сезон-2027 получит название в честь юбилея команды

«Уильямс» объявил о том, что болид на сезон-2027 получит название в честь юбилея команды
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» анонсировала, что новый болид на сезон-2027 получит название FW50 в честь 50-летнего юбилея коллектива. Таким образом, «Уильямс» пропустит название FW49.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Также отметим, что в честь такого знаменательного события будет проведено голосование среди фанатов насчёт ливреи для домашнего Гран-при в Сильверстоуне. Кроме того, у фанатов команды появится возможность в феврале 2027 года в Лондоне посетить масштабную выставку легендарных исторических машин команды, включая чемпионские болиды Нельсона Пике (FW11B), Найджела Мэнселла (FW14B) и Жака Вильнёва (FW19).

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