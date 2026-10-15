Аяо Комацу отверг связь с «Феррари» в решении подписать Рафаэла Камару на сезон-2027 Ф-1

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу объяснил решение подписать 21-летнего бразильского пилота Рафаэла Камару на сезон-2027 Формулы-1 в качестве боевого гонщика «Хааса».

«Камара был самым быстрым — вот очень простой ответ. Определённо, он впечатлил. Я всегда говорил, что мы будем выбирать гонщиков по результатам. И в ходе этих оценок Рафа просто показал невероятную скорость и чувство машины. Так что это был полностью определяющий фактор, превыше всего остального. У нас хорошие отношения с «Феррари», как вы все знаете, но это лишь означает, что у нас есть доступ к пилотам их молодёжной программы.

Когда же в 2023 году на Гран-при Мексики в первой практике за нас выступил Олли, это было во многом благодаря этому [сотрудничеству]. Тогда он нас действительно впечатлил, и мы дали ему провести шесть первых практик в следующем году. Потом у нас появилась возможность подписать его на сезон-2025 в прошлом году. И с Рафой было то же самое. Мы следим за его прогрессом.

А затем его выступления в квалификации в Монако и Монреале [в Формуле-2], и то, что он сделал в этом году, было действительно впечатляющим. Так что наличие этих отношений с «Феррари» дало нам шанс, скажем так, получить доступ к Рафе. А затем на тестах в Портимане он показал себя просто выдающимся.

У меня действительно нет больших опасений. Конечно, риски есть в любом решении, которое принимаешь. Но мы действительно хотели взять кого-то, у кого есть эта природная скорость и чувство, потому что этому нельзя научить», — приводит слова Комацу портал Motorsport.