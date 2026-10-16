В «Хаасе» высказались о будущем Дуэна, проигравшего Камаре место в команде

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу поделился мнением насчёт будущего резервного гонщика коллектива Джека Дуэна, который не получил место боевого пилота в команде на сезон-2027 Ф-1.

«Вопрос всё ещё остаётся открытым. Честно говоря, положительным моментом всего процесса отбора пилотов было то, что все участники проделали очень, очень хорошую работу: Рафа, Лео Форнароли, Рё Хиракава, Джек Дуэн. Я считаю, что все они выложились на полную, и каждый раз, садясь за руль, они показывали всё лучшие результаты. Честно говоря, участие в этом процессе было очень и очень воодушевляющим.

Что касается Джека, наши двери, безусловно, открыты. Мы общались с ним самим, а также с его менеджером, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-то сделать вместе после этого года. Так что этот вопрос пока остаётся открытым», — приводит слова Комацу портал PlanetF1.

Напомним, боевым пилотом команды «Хаас» на сезон-2027 стал 21-летний бразилец Рафаэл Камара.